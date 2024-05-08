В связи с изменением тарифов с 20 мая проезд на общественном транспорте Москвы по карте «Тройка» будет стоить 57 рублей вместо 54, а по билету «90 минут» — около 85 рублей вместо 81. Об этом сообщается на сайте столичного Департамента транспорта.

«Для дальнейшей эффективной работы транспортной системы мы скорректируем тарифы на проезд, чтобы вы продолжали пользоваться самым современным и комфортным городским транспортом», — говорится в сообщении.

В Дептрансе пояснили, что последние 13 лет тарифы на проезд в общественном транспорте по Москве оставались почти на 30% ниже уровня инфляции, а цена с учетом расстояния была до 45% ниже, чем в других мегаполисах России. «В столице пассажиры совершают самые длинные поездки», — отметили в ведомстве.

На сколько подорожает проезд после 20 мая?

Стоимость одной поездки по билету «Единый» на 30, 90 и 365 дней вырастет в среднем менее чем на два рубля. Проезд по биометрии будет стоить 53 руб. и останется самым выгодным способом оплаты разовой поездки. Новые цены после 20 мая можно посмотреть в таблице на сайте Дептранса.

Обладатели карт «Тройка» с билетом «Единый» на 30 дней смогут бесплатно ездить на регулярном речном транспорте в любое время. При оплате по биометрии проезд на речном транспорте летом будет стоить 150 руб. по будням и 300 руб. по выходным, при оплате «Тройкой», банковской картой и СБП — 200 и 350 руб. соответственно. В несезон поездки обойдутся на 20 и 50 руб. дешевле.

Стоимость перемещения и хранения автомобилей проиндексируется в среднем на 5,5% — но останется «ниже реальных затрат города на эвакуацию». Конкретная стоимость зависит от категории автомобиля, мощности двигателя и срока оплаты — до или после истечения 60 дней с момента возвращения транспортного средства. Расценки Дептранс указал в специальной таблице.

В ведомстве сообщили, что средства от индексации тарифов будут направлены на дальнейшую модернизацию Московского транспорта — инфраструктуры, билетной системы и пассажирских сервисов.

Предыдущее повышение тарифов на проезд в общественном транспорте в Москве и Подмосковье проводилось в октябре 2023 года. Тогда цены были скорректированы «в условиях ежегодной инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию», отмечал Дептранс. Проезд по карте «Тройка» подорожал на четыре рубля, билет «90 минут» — на шесть рублей, а проезд по билету «Единый» — на три рубля.