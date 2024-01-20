В швейцарском Давосе завершился 54-й Всемирный экономический форум (ВЭФ). В заключительный день мероприятия в рамках сессии о перспективах мировой экономики представители деловой и политической элиты говорили о поиске баланса между обеспечением устойчивого экономического роста и борьбой с инфляцией. Основные заявления спикеров — в обзоре RTVI.

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала

Рост мировой торговли в 2024 году будет лучше, чем в 2023 году, хотя динамика может оказаться хуже текущих прогнозов, заявила Оконджо-Ивеала.

ВТО в октябре оценила рост глобальной торговли в 2023 году в 0,8% и спрогнозировала подъем на 3,3% в 2024 году. Предыдущий прогноз, сделанный в апреле, составлял 1,7% и 3,2% соответственно.

«В предыдущем квартале мы наблюдали позитивную динамику, и объем торговли восстановился за счет продаж автомобилей и автозапчастей. Однако, глядя на предыдущие три квартала, мы полагаем, что цифры будут близки к нашему прогнозу или немного хуже. <…> Прогнозы осложняются неопределенностью, но я готова взять на себя риск и сказать, что рост в 2024 году будет лучше, чем в 2023. Возможно, это будет не 3,3%, а ниже, но намного лучше, чем то, что мы наблюдали в 2023 году, если только не начнется большая война», — сказала глава ВТО.

Она добавила, что рост глобальной торговли отстает от темпов роста мирового ВВП. В числе негативных факторов Оконджо-Ивеала назвала геополитические конфликты, напряженную ситуацию в Красном море и Суэцком канале, а также проблемы в Панамском канале, вызванные изменением климата.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард

Объем «избыточных» сбережений снижается по всему миру, особенно в развитых экономиках — сейчас он опустился практически до нуля, хотя раньше находился на уровне в 10%, отметила Лагард.

«Когда мы смотрим на объем сбережений по всему миру, их было в избытке. Эти “избыточные” сбережения, особенно в развитых экономиках, снижаются: с 10% “избыточных” сбережений мы пришли практически к нулю. Если мы примем во внимание эти два фактора, ситуацию на рынке труда и снижение сбережений, становится очевидным, что потребление больше не является таким сильным драйвером, как раньше», — заявила она.

По словам главы ЕЦБ, с октября 2023 года в мировой торговле наблюдаются позитивные тенденции после замедления в предшествующие два года. Еще один положительный фактор — снижение инфляции по всему миру, без учета зоны евро, добавила Лагард.

Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам

США и Китаю следует переосмыслить свои отношения и стать партнерами в целях решения мировых проблем, полагает глава государства.

«Я считаю, что отношения США и Китая сейчас представляют собой главную ось напряжения. Это в свою очередь приводит ко многим проблемам в мире. Я считаю, что эта ось должна стать осью партнерства. Необходимо, чтобы эти государства по-другому посмотрели на свои отношения и стали партнерами. <…> Оба государства сталкиваются с одними и теми же вызовами. Это изменения климата, сбой в мировом порядке, сбой в системе мировой торговли», — сказал Шанмугаратнам.

Он отметил, что от этих проблем страдают обе страны, но их возможное сотрудничество поможет решить общемировую климатическую проблему.

Соучредитель и сопредседатель Carlyle Group Inc. Дэвид Рубенштейн

Доллар рискует потерять статус резервной валюты, считает бизнесмен. По его мнению, если США не смогут сдерживать свой государственный долг, доллар может постигнуть та же участь, что и нидерландский гульден, который был первой в мире резервной валютой и служил таковой на протяжении большей части XVII века и XVIII века.

«Если Соединенные Штаты не смогут скоординировать свои финансовые действия, в какой-то момент люди сделают то, что сделали с британским фунтом и нидерландским гульденом много лет назад, когда эти страны заняли слишком много денег и их валюта перестала быть столь ценной и, следовательно, потеряла свой резервный статус», — заявил Рубенштейн.

Он также отметил, что с начала текущего века доллар США постепенно терял доминирующее положение в качестве резервной валюты для большинства центральных банков мира и его доля упала примерно с 70% до 59%.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер

Германия — уставший человек, которому после бессонной ночи требуется чашка кофе в виде структурных реформ, заявил Линднер.

«Уверен, что некоторые из вас думают, что Германия — это больной человек (Эта фраза обозначает европейскую страну, переживающую затяжные экономические трудности. — Прим. RTVI). Но Германия — не больной человек. Сейчас, в кризис, после успешного периода, который был у нас, начиная с 2012 года, Германия — это уставший человек после бессонной ночи. Сейчас он выпьет чашку кофе в виде структурных реформ, и наша экономика продолжит процветать», — сказал он.