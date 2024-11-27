Маломерное прогулочное судно с пассажирами, которые хотели посмотреть на китов, перевернулось в Баренцевом море. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел утром 27 ноября у села Териберка в Мурманской области — в Баренцево море вышло судно «Боец», отмечает телеграм-канал Shot. По словам очевидцев, организаторы прогулки знали о том, что объявлено штормовое предупреждение, но продолжали набирать группу желающих посмотреть на китов.

МЧС Мурманской области сообщало о введении ограничений на выход в море маломерных судов в этом районе с 27 по 29 ноября.

По данным телеграм-канала Shot, на борту находились капитан и девять туристов, среди которых пятеро — дети. РЕН ТВ сообщает, что на судне было 11 путешественников. Источник телеканала 78.ru утверждает, что в их числе были туристы из Санкт-Петербурга.

Около 11:00 судно начало тонуть. Кораблик накренился на бок, люди смогли выплыть и залезть на него. Всех удалось спасти — их подняли на находившиеся рядом лодки. Некоторые туристы были без спасательных жилетов, пишет Shot.

По словам источника РЕН ТВ, спасло пострадавших судно «Святая Екатерина». Собеседник канала отметил, что «Боец» сел на мель и получил пробоину.

Транспортная прокуратура подтвердила, что находившиеся на борту люди были доставлены на берег. Началась проверка — обстоятельства происшествия устанавливаются.