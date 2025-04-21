К концу недели аномальные ливни с мокрым снегом и заморозками до минус 1 градуса ожидаются в Москве и Подмосковье. Об этом РБК сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил синоптик, под влиянием атлантического циклона погода начнется меняться со вторника 22 апреля. Ожидаются кучево-дождевая облачность, кратковременные ливни, гроза.

В среду снова будет 25-градусная жара, но в четверг она начнет спадать. В пятницу, 25 апреля, ожидается +11… +16 градусов днем.

«В субботу в тыл циклона северные ветры продолжат поставлять студеные массы воздуха, в течение суток температура не превысит плюс 5—10, вечером похолодает до 0—5 — к аномальным ливневым дождям интенсивностью до 32 мм (86% от месячной нормы) к исходу суток могут примешиваться заряды мокрого снега», — сказал он.

По словам синоптика, в воскресенье ожидается холодная погода, которая соответствует мартовским показателям, в частности, не исключены заморозки до минус 1 градуса в Подмосковье.

«Май примет прохладную эстафету», — отметил Тишковец.

20 апреля в Москве на главной метеостанции ВДНХ был установлен третий рекорд тепла подряд и четвертый за апрель — плюс 25,8 градуса. Новый температурный рекорд для 21 апреля может быть отмечен, если показатели превысят предыдущий максимум 1995 года, когда в столице России было плюс 23,9 градуса, добавил Тишковец.