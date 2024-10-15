«ВкусВилл», «Пятерочка» и «Перекресток» приостановили продажи зефира с мальтитом в качестве сахарозаменителя. Это произошло после появления публикаций в телеграм-каналах о массовых жалобах покупателей на отравление десертом. Производитель зефира — подмосковная фабрика «Сокол» — готовит иск к СМИ о признании этих сведений недостоверными и порочащими ее репутацию. Подробности о скандале — в материале RTVI.

Сообщения о отравлениях зефиром из «ВкусВилла»

Сообщения о «сотнях» жалоб на отравление зефиром появились 12 октября. Телеграм-канал Mash привел скриншоты отзывов на зефир «Классический» в приложении «ВкусВилла» за период с августа, в них клиенты рассказывали о вздутии живота, изжоге и диарее после употребления этого продукта. Канал также ссылался на своего подписчика, который написал магазину в чате о том, что отравился вместе с женой, а в ответ получил письмо с соболезнованиями, заверение в том, что зефир качественный, и совет обратиться к врачу.

Сами пострадавшие предположили, что болезненные симптомы мог вызвать мальтит — спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Они отмечали в отзывах, что этот ингредиент способен оказывать слабительное действие и не рекомендуются детям, подросткам и беременным женщинам.

12 октября во «ВкусВилле» сообщили «Газете.Ru», что решили убрать зефир из доступа в магазинах и приложении для заказа, пообещав отправить его на внеплановые исследования. В пресс-службе ретейлера заявили, что мальтит является разрешенной добавкой, и что на упаковке и в описании продукта на сайте есть предупреждение о том, что при чрезмерном употреблении он может вызывать слабительный эффект. Там добавили, что за последние четыре месяца получили лишь 32 обращения по качеству продукта.

Позднее «ВкусВилл» опубликовал официальный комментарий в своем телеграм-канале, в котором назвал распространяемую в Сети информацию о зефире как «не соответствующую действительности». В сообщении отмечается, что доля претензий к его качеству «в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок».

«Продукт прошел плановые лабораторные проверки, по результатам которых была подтверждена безопасность и соответствие качеству», — говорится в публикации.

Публикации об отравлениях зефиром из «Пятерочки» и «Перекрестка»

История получила продолжение во вторник, 15 октября, когда Mash написал, что следом за покупателями из «ВкусВилла» на отравление зефиром «Жизель» того же производителя пожаловались те, кто купил его в «Пятерочке» и «Перекрестке». В этот раз канал сообщил о «десятках» пострадавших, симптомы перечислялись те же — вздутие, боль в животе и диарея. Mash добавил, что на кондитерской фабрике «Сокол» в Дмитрове уже проходит проверка Роспотребнадзора.

На фоне новых публикаций об отравлениях зефиром магазины «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru приостановили его продажи, сообщили РБК в пресс-службе управляющей компании X5 Group. Там же уточнили изданию «Подъем», что не получали жалоб на этот товар, но заблокировали его «до выяснения всех обстоятельств».

«На данный момент ни одной жалобы на зефир “Жизель” на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи «Пятерочки» не зафиксировано. <…> Безопасность и здоровье покупателей — наш приоритет. Мы проводим расследование и выясняем источник информации о жалобах», — говорится в ответе пресс-службы.

Ответ производителя

Коммерческий директор фабрики «Сокол» Михаил Шамис заявил РБК, что предприятие готовит иск иск из-за распространения в Сети данных, порочащих репутацию компании.

«Сведения, опубликованные телеграм-каналами, не соответствуют действительности. Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения. Сейчас делаем расчет ущерба от опубликования недостоверных сведений», — сказал он.

Шамис подтвердил, что Роспотребнадзор проводит проверку «Сокола», и сообщил, что ее результаты будут приобщены к материалам, которые готовятся для подачи в суд.

По версии директора фабрики, за последнее время было только одно сообщение покупателя о признаках отравления зефиром, после чего телеграм-каналы подняли все подобные жалобы за год — их оказалось больше 30-ти.

Как утверждает Шамис, неприятные симптомы связаны в основном с «нарушением нормы употребления» этого продукта, а также его непереносимостью у некоторых людей. Он добавил, что мальтит «на сегодня день является самым безопасным сахарозаменителем» и разрешен американскими и европейскими стандартами.

По словам Шамиса, зефир выпускается фабрикой с 2018 года, и его продажи растут. Он связал это с тем, что люди следят за своим питанием. «Жалобы единичны. То, что опубликовано, — более ста отравлений [за небольшой период] — это не соответствует действительности», — цитирует Шамиса РБК.

Пресс-служба фабрики в беседе с «Подъемом» заверили, что «ни одного случая обращения к врачу» в связи с употреблением зефира не зарегистрировано. Там высказали мнение, что публикации телеграм-каналов об отравлениях зефиром без сахара и его снятие с продажи «лишают людей здорового питания».