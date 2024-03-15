Производители бытовой техники Electrolux Group и Groupe SEB начали ограничивать параллельный импорт своей продукции в Россию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

О том, что Electrolux Group (бренды Electrolux, Zanussi, AEG) ограничивает параллельный импорт, заявил главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли на конференции, посвященной ее финансовым итогам. Он отметил, что в сети товары Electrolux «представлены в ограниченном объеме».

Как сообщил «Коммерсанту» источник среди ритейлеров, зарубежные бренды, пытающиеся контролировать параллельный импорт, подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт товаров. Нарушение приводит к разрыву контракта, подчеркнул собеседник издания.

В настоящее время Electrolux добивается блокировки размещения своих товаров даже на маркетплейсах, говорит управляющий директор департамента «Крупная бытовая техника» «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин. Однако он отметил, что уже к моменту ухода компания не занимала серьезных позиций на рынке.

Левин также рассказал, что поставки через параллельный импорт начала отслеживать и Groupe SEB (бренды Tefal, Braun, Rowenta).

Практика западных вендоров фиксировать в контрактах запрет на перепродажу продукции в Россию «была замечена» еще в 2022 и 2023 годах, рассказал директор департамента бытовой электротехники OCS Distribution Владислав Бородин. По его словам, часть брендов начала проверки и наказывала партнеров, нарушивших условие.

Источник «Коммерсанта» подчеркнул, что можно ожидать полного исчезновения с полок российских магазинов брендов, которые начали блокировать свои поставки по параллельному импорту.

Западные компании начали массово уходить из России или приостанавливать свою работу после начала военной операции на Украине. Президент России Владимир Путин летом 2022 года подписал закон о параллельном импорте, по которому в страну можно ввозить одежду, обувь, бытовую технику и другие товары без разрешения правообладателя. Список доступных для параллельного импорта товаров устанавливает Минпромторг.