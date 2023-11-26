К новогодним праздникам говядина в России подорожает минимум на 7-10%, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на представителей Национального союза производителей этого вида мяса.

Участники рынка заявили о стабильном падении производства на протяжении как минимум десяти последних лет. «Сокращается поголовье крупного рогатого скота. С начала 2010-х не было ни одного года, когда оно прирастало или хотя бы оставалось на прежнем уровне», — уточнил гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.

Он также утверждает, что производство говядины является «единственной отраслью, которая так и не смогла закрыть или хотя бы сколько-нибудь серьезно сократить» зависимость от импорта.

«Мы до сих пор завозим от 280 до 320 тысяч тонн импортной говядины в год, что составляет не менее 20% от общего объема производства», — заявил Костюк.

По его словам, еще одной причиной прогнозируемого роста цен является «перевернутое соотношение» между молочным и мясным производством в России: на одну мясную корову приходится шесть молочных, тогда как — для сравнения — в остальном мире на одну молочную корову приходится три-пять мясных.

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ, согласившись с прогнозом о подорожании говядины, назвал темпы роста цен на нее «не запредельными» и привел данные Росстата о том, что с начала 2023 года говядина подорожала «всего на 5,9%». При этом, по словам эксперта, свинина выросла в цене на 14,4%, а куриное мясо — на 29,7%.

«Те, для кого говядина слишком дорога, могут перейти на свинину, а если и свинина не по карману — на курицу. А вот курицу будут покупать, пока она остается самым дешевым видом мяса», — обрисовал ситуацию Шелищ.

Как сообщал RTVI со ссылкой на данные Росстата, в 2023 году в России резко подорожали некоторые продукты: сильнее всего по стране цены выросли на капусту, апельсины и огурцы — на 74%, 72% и 47% соответственно, а в некоторых регионах рост цен на эти и другие продукты превысил 100%.

Курятина за последнее время подорожала настолько, что на это даже обратил внимание президент России: на совещании с правительством Владимир Путин заявил, что с начала года куриное мясо выросло в цене более чем на 27%, и потребовал это объяснить. По данным Росстата, с января по сентябрь 2023 года цены на курицу выросли на 25,4% — со 176,25 рубля до 221,02 рубля за килограмм, но в некоторых регионах рост оказался существенно выше.