Производителей социально значимых продуктов могут запретить использование упаковки уменьшенного объема (900 мл, 900 г, «девяток» яиц и так далее). Министерство промышленности и торговли России готово рассмотреть соответствующие поправки в технический регламент, сообщил «Известиям» замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Речь идет об упаковках социально значимых продуктов ― молока, сахара, подсолнечного масла и других. В случае принятия поправок в техрегламент «О безопасности пищевой продукции» будут разрешены только стандартные упаковки на 200 г, 500 г, 1 л и так далее.

По мнению Евтухова, «подавляющее большинство» потребителей предпочитают традиционно расфасованные продукты.

«Уменьшение производителями массы и количества товара без снижения, а то и с увеличением стоимости называют шринкфляцией. Этот способ, конечно, помогает изготовителям снизить свои издержки. Однако все это делается за счет злоупотребления доверием потребителя», — отметил замглавы Минпромторга.

В ноябре Генпрокуратура внесла поправки в ГОСТ «Требования к количеству фасованных товаров», предписав производителям социально значимой продукции выпускать ее в стандартной упаковке.

Однако ГОСТ не является обязательным стандартом, отметил Евтухов. Производитель может выпускать продукцию по техническим условиям, «фасуя ее как хочет». В связи с этим Минпромторг готов предложить Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) внести изменения в общий технический регламент о безопасности пищевой продукции, который обязателен к исполнению.

СМИ писали о появлении в российских магазинах упаковок с девятью яйцами в 2019 году. В Минпромторге тогда заявили, что такая упаковка не нарушает технические регламенты Таможенного союза. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также не нашла нарушений в упаковке дробных объемов.