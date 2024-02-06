Производство российско-индийских крылатых ракет нового поколения BrahMos-NG начнется в конце 2025 года. Об этом сообщил директор по экспорту компании «Брамос» Правин Патхак.

В интервью агентству ТАСС на оборонной выставке World Defense Show Патхак рассказал, что сейчас в городе Лакхнау, столице штата Уттар-Прадеш на севере Индии, строится большой завод для серийного производства ракет BrahMos-NG.

«Здания будут построены уже в марте-апреле. Далее планируется установка оборудования, пуско-наладочные работы и начало производства к концу 2025 года — началу 2026 года. Когда будут готовы первые летные образцы, завод уже должен быть готов к их серийному производству», — сказал Патхак.

По его словам, параллельно со строительством завода будут собраны первые летные образцы новой ракеты для проведения летных испытаний.

«Их планируется собрать и начать летные испытания до конца 2025 года», — отметил Патхак, добавив, что предпосылок к смещению сроков нет.

О том, что производство ракет Brahmos NG может стартовать в конце 2025 — середине 2026 годов, год назад говорил также управляющий директор и главное должностное лицо компании BrahMos Aerospace Атул Динкар Ране. Он называл такой прогноз очень оптимистичным.

«Ожидаем первое испытание к февралю-марту [2024] года. Живые тесты — <…> к концу 2024-началу 2025 года. Производство может начаться в конце 2025 — середине 2026 года», — сказал тогда Ране в интервью РИА Новости.

Как отмечало агентство, вес ракеты Brahmos NG будет составлять 1330 кг — вдвое меньше, чем стандартный Brahmos. Дальность полета ракеты нового поколения должна составлять те же 300 км, что и у обычной.