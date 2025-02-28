Прокуратура Чеченской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье о незаконном перемещении через границу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ), в отношении гражданина из Вьетнама Донг Чыонг Куока. Мужчина пытался вывезти рога диких животных из России стоимостью 78 млн 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По этой статье иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

По версии следствия, мужчина вместе со своим знакомым, объявленным в международный розыск, в мае 2024 года незаконно приобрел в Грозном рога сайгака, относящиеся к частям особо ценных диких животных, которые незаконно переместил через таможенную границу.

«При попытке вывезти рога за пределы Российской Федерации он был задержан», — говорится в сообщении.

В генпрокуратуре добавили, что уголовное дело направлено в Ахматовский суд Грозного для рассмотрения по существу.

«Уголовные дела в отношении соучастника преступления, а также лиц, причастных к незаконной добыче частей особо ценных диких животных, выделены в отдельное производство», — заключили в ведомстве.

27 февраля в аэропорту Грозного сотрудники таможенной службы остановили трех россиянок, которые пытались вывезти в Стамбул золото на 5,7 млн рублей. Девушки пытались под одеждой пронести металл общим весом 730 граммов.