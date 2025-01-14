Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту установки арт-объекта в виде железного рыцаря на дне Байкала. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с информацией в социальных сетях о размещении на дне Байкала в районе п. Листвянка Иркутского района арт-объекта «Рыцарь Байкала» Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку», — говорится в тексте сообщения.

Соответствующие поручения были направлены в органы Росприроднадзора и Росрыболовства, а также в администрацию Листвянского муниципального образования с целью «принятия мер в рамках компетенции».

Об установке рыцаря на дне Байкала стало известно 11 января, после публикации видеоролика блогером Марком Кисуриным, который заснял объект в ходе своей тренировки по фридайвингу.

«Новый подводный объект появился в акватории Листвянки. Сегодня сплавали, познакомились», — написал он.

По информации Irk.ru металлическая статуя расположена на глубине семи метров. Новость об установке объекта вызвала множество негативных комментариев среди местных жителей, пишет «КП-Иркутск».

«Это охраняемая территория, где важен каждый микроорганизм. Вы понимаете, что творите?», — написал один из комментаторов.

Издание сообщило, что авторами идеи выступили участники частного дайвинг-клуба, которые установили рыцаря в 40 метрах от берега для «охраны» Байкала в декабре 2024 года в рамках празднования Нового года. Представители дайвинг-клуба заверили журналистов, что объект несет не больше угрозы, чем «затонувший якорь».

Как отмечает Babr24, речь идет о дайвинг-клубе «Аква-ЭКО», члены которого приобрели доспехи в сети. Они отметили, что проект должен привлечь внимание туристов к озеру и стать новой точкой для дайвинга.

Комментируя критику в адрес арт-объекта, сам Кисурин обратил внимание на большое количества мусора, который подводники находят на дне озера.

«Знали бы возмущенные комментаторы сколько утонувших бутылок, пивных банок, ржавых одноразовых мангалов, автопокрышек, пластика и прочего бытового мусора мы, подводники, собираем регулярно и почти ежедневно вдоль побережья листвянки и в других местах на Байкале. И в Ангаре. Бросают его несомненно не те, кто возмущался этим рыцарем. Кто-то другой бросает. Враги, шпионы, диверсанты», — написал он.

По словам дайвера, «никто, кроме пары десятков подводников, не видел и не знает сколько вдоль берегов Байкала лежит ржавого металла и гниющей древесины еще с довоенных и даже революционных времен».

«Нет. Это не важно. Важно поплеваться именно на эту свежую, качественно и надежно сделанную цельно металлическую конструкцию. Выразить свое фи, а в следующие выходные поехать на шашлычки на какой-нибудь залив. Ок. Давайте тогда, во имя экологии, полностью запретим судоходство на Байкале и уберем мосты через Ангару!» — написал он.

Издание «Родина» в свою очередь напомнило, что подводные статуи установлены у острова Большой Кайман в Карибском море, в Средиземном море, а также в заливе Ки-Ларго у берегов Флориды.