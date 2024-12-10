Новосибирская транспортная прокуратура проверит информацию в СМИ о ситуации с пилотом пассажирского самолета, который во время выполнения рейса смотрел гонки на планшете. По результатам проверки надзорный орган даст оценку действиям пилота, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день в телеграм-канале Baza появилась информация о том, что пилот авиакомпании S7 во время посадки воздушного судна смотрел видео чемпионата Гран-При «Формулы-1». По данным канала, подтверждающее фото c подписью Simply Airways разместили в группе, посвященной гонкам, но через некоторое время удалили. Тем не менее снимок успел распространиться в соцсетях.

Как сообщала Baza, фотография была сделана 2 декабря на борту пассажирского лайнера Airbus A321, который выполнял рейс из Южно-Сахалинска в Новосибирск. По данным канала, бортовой номер самолета — RA73414.

На ситуацию также уже обратили внимание в самой авиакомпании S7. РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика сообщает о проведении внутренней проверки на основании появившейся информации.

В S7 отметили, что, согласно правилам «стерильной кабины», в кабине пилотов запрещаются любые посторонние действия или разговоры во время наиболее ответственных этапов полета — взлета и посадки, которые проходят на высоте до 3 тыс. м. По словам представителей авиакомпании, «по достижении высоты 3 тыс. м и выше один из пилотов продолжает управление самолетом, а другой имеет право отвлечься на прием пищи, перерыв, посещение уборной и т. д».

В транспортной прокуратуре отметили, что в случае выявления нарушений требований безопасности полетов надзорный орган примет соответствующие меры в отношении пилота и авиакомпании.