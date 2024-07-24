Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет информацию о незаконной охоте на пушного зверя, показанной в эфире телевизионного реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон». По данным СМИ и телеграм-каналов, речь идет об убийстве выдры участниками телепроекта.

Прокуратура намерена проверить информацию о «незаконной охоте участниками телепередачи на канале ТВ-3 «Последний герой» на пушное животное», говорится в сообщении.

О результатах проверки ведомство пообещало сообщить позже.

По информации телеграм-канала Mash, один из телезрителей направил в Горно-Алтайскую природоохранную прокуратуру заявление для «уточнения обстоятельств и установления группы лиц, причастных к поеданию выдры». Как пишет канал, автор жалобы сообщил, что в четвертой серии телепроекта один из участников — хирург Алан Царкаев — поймал и убил выдру, после чего вместе с другими участниками приготовил ее и съел.

Эпизод «Последнего героя» с демонстрацией убийства выдры вышел в эфир 20 июля. В анонсе выпуска на сайте телеканала ТВ-3 также говорится:

«Суровые условия Алтая заставляют участников проекта придумывать все новые и новые ухищрения для выживания. Так, племя «Медведей», наконец, поест жареного мяса. Правда, речь идет не о сочном говяжьем стейке, а о мясе выдры, которую поймали в капкан».

В своем телеграм-канале Алан Царкаев разместил отрывок из интервью, в котором он говорит об условиях выживания на телепроекте и употреблении в пищу подножного корма, в том числе поганок.

«Я думаю, как же нашему племени помочь? И я решил, что надо добывать еду, самое главное, что есть. Поэтому для того, чтобы найти съедобное, надо попробовать все — что полезно, что не полезно», — сказал он.

Реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» транслируется на телеканале ТВ-3 с 29 июня.