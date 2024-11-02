Главная военная прокуратура (ГВП) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева, который обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей. По данным ТАСС, уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Московский гарнизонный военный суд.

Адвокат Юлия Нитченко сообщила, что полковнику накануне утвердили обвинительное заключение, проигнорировав отсутствие части документов в порядке ст. 220-221 УПК в деле, а именно: отсутствие в материалах дела обвинительного заключения от 18 июля 2024 года, сопроводительных писем о направлении уголовного дела в ГВП и письма о возвращении дела на доследование из прокуратуры.

«Этих документов в материалах нет, что говорит о фальсификации дела, которое в ближайшее время будет направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу», — отметила она.

Также адвокат экс-главы службы пояснила, что обжаловала все решения и действия следствия и прокуратуры, которые считает незаконными, а в суде будет настаивать на возвращении уголовного дела на доследование.

По ее словам, Тимофеев просился участвовать в военной операции на Украине, но ему отказали.

«При этом вину он с момента предъявления ему обвинения не признает и будет отстаивать свои права в суде, добиваясь оправдания», — пояснила адвокат.

Тимофееву изначально вменяли особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обвинение было переквалифицировано на злоупотребление должностными полномочиями, которое затем тоже прекратили. Также бывшему начальнику службы утилизации ГАБТУ было предъявлено покушение на взятку (ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ), по которой уголовное преследование также было прекращено.

В последней редакции военного следствия у Тимофеева осталось получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ни по одному предъявленному обвинению вину он не признал и настаивает на своей невиновности.