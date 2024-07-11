Зюзинская межрайонная прокуратура утвердила постановление, согласно которому гражданина Таджикистана, который в июне потушил свечи в московской церкви, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.

В сообщении говорится, что ведомство «утвердило постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 20-летнего мужчины».

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 148 Уголовного кодекса (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для проведения богослужений). Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.

По данным следствия, фигурант днем 18 июня «с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих» потушил свечи в церкви, после чего «применил насилие в отношении прихожанки» храма. СК приводил видеозапись, на которой мужчина тушит свечи в храме Святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова. Зюзинский суд Москвы 19 июня отправил мужчину в СИЗО до 18 августа 2024 года.

Позже в ГСУ СК по Москве сообщали, что комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала фигуранта нуждающимся в принудительном лечении. В момент преступления он из-за психического расстройства «не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», отмечала пресс-служба столичного ГСУ СК.