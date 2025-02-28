В Вологодской области прокуратура организовала проверку по опубликованным в СМИ сообщениям об отказе женщинам в проведении абортов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Органами прокуратуры Вологодской области организована проверка сведений, размещенных в средствах массовой информации, об отказах жительницам региона в оказании медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности», — сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что данные о фактах, связанные с отказами в медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности, можно передавать на личном приеме у дежурного прокурора, по горячей линии, а также направив в ведомство соответствующее заявление.

«При поступлении сведений о нарушениях законодательства в данной сфере будут организованы соответствующие проверки и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в пресс-релище.

Ранее многодетная 38-летняя жительница Вологодской области рассказала местному изданию «Речь», что ей отказали в праве на аборт в ее родном регионе и ей пришлось отправиться в клинику в Ярославской области.

Обращение к прокурору Вологодской области Андрею Тимошичеву с просьбой провести проверку на наличие фактов отказов в искусственном прерывании беременности со стороны бюджетных учреждений здравоохранения и дать правовую оценку законности таких действий направил глава фракции КПРФ в заксобрании региона Александр Морозов.

По словам депутата, к нему за последнюю неделю обратились три жительницы разных районов Вологодской области, которым отказали в искусственном прерывании беременности в госклиниках.

Депутат Госдумы от Вологодской области Алексей Канаев также сообщил «Ведомостям», что к нему поступило два обращения от жительниц региона, которым отказали в проведении искусственного прерывания беременности, одной из них — в госклинике.

Собеседник «Ведомостей», близкий к правительству, пояснил, что «прямого запрета [на аборты] нет и не будет».

«Сейчас нет обсуждений на этот счет. Да и это не полномочия субъекта. Губернатор достаточно подробно высказался о проблеме народосбережения в своем телеграм-канале. Там как раз акценты не на запрете, а о тех мерах поддержки, которые власти области уже внедрили или будут внедрять для молодых мам», — добавил источник.