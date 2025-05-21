Сторона обвинения запросила 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова по делу о заказном убийстве предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова. Соответствующее заявление сделала прокурор в ходе прения сторон в суде, пишет ТАСС.

Прокурор Милана Дигаева выразила уверенность в том, что предоставленные доказательства свидетельствуют о виновности Гафурова в подстрекательстве к подготовке убийства Исрафилова, а также о подстрекательстве к расправе над предпринимателем после первой неудачной попытки, сообщает «Реальное время» со ссылкой на участников процесса. Она запросила 25 лет колонии по совокупности наказаний за оба эпизода дела.

«Путем частичного сложения наказания окончательно определить 25 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определить исправительную колонию строгого режима. Срок исчислять с момента фактического задержания», — приводит слова гособвинения «Бизнес-Online».

Помимо этого, прокурор также попросила суд удовлетворить иск вдовы Исрафилова на 80 млн рублей и два иска детей предпринимателя на общую сумму в 40 млн рублей.

По информации следствия, в 1999 году Гафуров, занимавший должность главы Елабуги, заказал убийство бизнесмена Исрафилова, который на тот момент также был депутатом Елабужского городского совета, из-за публичной критики в свой адрес. Мужчина был убит в Москве, рядом со спорткомплексом ЦСКА.

Гафуров был задержан в декабре 2021 года. В сентябре 2023 года суд приговорил к 25 годам колонии причастного к убийству Исрафилова главаря преступного сообщества «29-й комплекс» из Набережных Челнов Адыгана Саляхова, который дал показания на Гафурова. Сам бывший ректор КФУ не признает свою вину.