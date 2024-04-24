Прокурор Ольга Евдокимова попросила суд приговорить к семи годам колонии общего режима экс-заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову, которая обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч.3 ст. 285 УК РФ) с ущербом бюджету на 125 млн рублей. Кроме того, гособвинитель требует запретить подсудимой занимать должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения, пишет BFM.ru.

Прокурор также настаивает на удовлетворении заявленного Минкульта иска о возмещении ущерба на сумму 125 млн 829 тыс. 350 рублей и сохранении ареста, наложенного на имущество Яриловой.

По версии следствия, бывшая чиновница замешана в махинациях с «Пушкинскими картами».

«Пушкинская карта» — программа культурного просвещения людей в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих на территории России. Программа была презентована 30 августа 2021 года в ГМИИ имени Пушкина. Она предоставляет доступ к посещению культурных мероприятий за счет государственных средств (в пределах особого лимита, пополняемого ежегодно).

Ярилову обвиняют в том, что она с мая по сентябрь 2022 года позволила «АСП капитал» участвовать в программе «Пушкинская карта». Таким образом, в этот период было продано почти 67 тыс. билетов на посещение «Самого высокого музея мороженого в мире» на сумму около 126 млн рублей.

Прокурор в ходе прений сторон заявила, что считает доказанной вину подсудимой. Обвинение считает музей мороженного нельзя было включать в программу «Пушкинской карты», поскольку организация является коммерческим предприятием, не имеет статуса музея и не представляет никакой культурной ценности, передает РИА Новости.

По данным гособвинения, Ярилова получила информацию, что музей надо исключить, «но проигнорировала ее из-за карьеризма и желания повысить показатели».

Адвокаты Яриловой Сергей Дякин и Денис Саушкин в ходе прений сторон просили оправдать свою подзащитную. По их мнению, позиция обвинения основана «на предположениях и собственных умозаключениях, противоречащих материалам уголовного дела и установленным в ходе судебных заседаний обстоятельствам».

Ольга Ярилова работала замминистра культуры с 2018 по 2022 год. В ведомстве утверждали, что она ушла с поста по собственному желанию. О задержании и аресте экс-чиновницы стало известно в апреле 2023 года.