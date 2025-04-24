Прокурор потребовал приговорить к шести и девяти годам заключения Александра Кима и Никиту Дубаса, являющихся организаторами смертельной экскурсии по коллекторам реки Неглинки в Москве, где погибли восемь человек. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала столичного Мещанского суда.

Ким и Дубас обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Прошу назначить Киму наказание в виде шести лет лишения свободы, а Дубасу — в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал представитель гособвинения.

Он также потребовал удовлетворить иски потерпевших, сохранить арест на долю в уставном капитале компании «Спутник» и машину «Лада Гранта», принадлежащую Киму.

Экскурсия по коллекторам проходила 20 августа 2023 года. Примерно через час после начала прогулки в Москве пошел сильный ливень: уровень воды поднялся, в результате чего коллекторы затопило. Группа в это время находилась в районе станции метро «Трубная», но выбраться на поверхность не смогла.

Спустя два дня после инцидента спасатели сообщили, что все восемь участников экскурсии найдены погибшими. Организацией экскурсии по подземным коллекторам Неглинки в Москве занималась компания «Спутник» — ее гендиректора Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге. Днем ранее его объявили в розыск. Второй организатор экскурсий — Никита Дубас — также был задержан.

Вину по делу признал полностью только Дубас, а Ким заявил о непризнании инкриминируемого ему деяния. Защита последнего настаивала на том, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что «Спутник» не является организатором экскурсий и не разрабатывает маршруты.

По данным следствия, еще один фигурант — директор компании «Авангард» Александр Лазовский после произошедшего улетел в ОАЭ. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали.