Советник генпрокурора России Наталья Поклонская в свой день рождения, 18 марта, опубликовала в телеграм-канале запись интервью, которое она дала впервые за долгое время. Кроме того, она поздравила жителей Крыма с десятилетием присоединения полуострова к России. Поклонская пояснила RTVI, что «не могла не сказать» о годовщине Крымской весны и в интервью «касалась только этой темы»

«В связи с тем, что сегодня 10-летняя годовщина Крымской весны, я не могла не сказать и не поздравить людей. И с учетом того, что очень много людей просто так меня поздравляли с днем рождения, я тоже промолчать ну никак не могу. Это внимание. Это нормально, когда я отвечаю и поздравляю людей с тем праздником, с тем событием, в котором сама принимала участие», — сказала Поклонская.

Она отметила, что события 2014 года, которые закончились присоединением Крыма к России, случились «благодаря в том числе действиям прокуратуры Республики Крым».

«Крымская весна — наш общий праздник, про который я и говорю, и записала определенное интервью, касаясь только этой темы», — подчеркнула советник генпрокурора.

По словам Поклонской, несмотря на то, что 16 марта она стала гостьей программы «Мужской разговор» на телеканале «Открытый мир», а 17 марта побывала в эфире телеканала «Нара ТВ» в дальнейшем она не планирует общаться с журналистами и давать интервью.

«Нет, потому что существуют внутренние приказы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которые я не могу нарушить и не могу просто ввести, как когда была политиком, такое же свободное общение с прессой», — пояснила Советник генпрокурора.

При этом Поклонская не исключила, что будет и дальше публиковать посты в своем канале, но только в определенных случаях.

«Если снова будут поводы, которые связаны непосредственно со мной, и с событиями Крымской весны, и с моим в том числе личным праздником, это день рождения, когда люди поздравляют, — не ответить это некрасиво», — заключила она.

С начала 2024 года и до 18 марта Наталья Поклонская публиковала в телеграм-канале только запись о своей встрече со студентами Московской финансово-юридической академии 13 марта — также на тему Крымской весны.

Предыдущая серия постов датирована 1 декабря 2023 года, записи были посвящены событиям на Украине в 2013 году. Советник генпрокурора тогда объяснила RTVI решение сделать публикацию тем, что происходившее в тот период было для нее «личной историей».