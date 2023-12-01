Советник генпрокурора России Наталья Поклонская 1 декабря впервые после долгого перерыва опубликовала в соцсетях сообщение на политическую тему — оно посвящено событиям на Украине в 2013 году. В комментарии для RTVI она объяснила решение написать пост тем, что события тех лет были для нее «личной историей».

«Сегодня ровно 10 лет со дня начала трагедии в Украине, это и моя личная история. Поэтому высказалась», — ответила Поклонская на вопрос RTVI о том, что побудило ее обратиться к аудитории через соцсети.

Свою публикацию 1 декабря она начала с поговорки «покуда травка подрастет, лошадка с голоду умрет», которая, по ее мнению, «хорошо передает настроение Украины 2013 года».

«Я родилась и выросла в Украине, не разделяла людей на русских и украинцев долгое время… но в 2014 году мне пришлось делать выбор, за что с «легкой» руки новоиспеченной власти меня назвали, мягко говоря, «неправильной украинкой»», — написала Поклонская.

Она также отметила, что знает, «как сложно выходить из комфортной среды коллективной «правды» большинства», и заявила, что на ее позицию существенную роль оказала профессия прокурора, чей профессиональный праздник отмечается на Украине 1 декабря.

«Украинцам нужно было выбирать между двумя понятиями — «Государственный переворот» или «Революция достоинства». Кто выбрал первое (как я), тот оказался в ряду «предателей» («русские агенты», «кремлевские шпионы», «ватники», «сепаратисты» и т. д.). Кто второе (как Зеленский) — оказался «патриотом» («правильным украинцем»). Вот так очень просто и разделили Украину на два лагеря, а далее еще страшнее — легко впустив в сердца ненависть друг к другу, сегодня разыгралась трагедия, страшнее не придумаешь. Почему же люди так легко обманываются?» — спросила Поклонская у своих подписчиков.

Она также подчеркнула, что никого из людей нельзя назвать лучше другого, так как «мы разные, но в этом и есть наша уникальность».

«Самое страшное и смертельное оружие, которое придумало человечество (нет, не ядерное) — НЕНАВИСТЬ. Ненависть к другим. Ненависть — это обман, инструмент для манипуляции, и нужно об этом помнить всегда, чтобы снова не обмануться. Любовь, доблесть, честь и достоинство — правда», — написала Поклонская.