В Русской православной церкви (РПЦ) назвали недопустимой пропаганду язычества в школах. Так председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал действия советника генпрокурора Натальи Поклонской, которая во время посещения херсонской школы нарисовала на доске руны.

«Мы исходим из того, что пропаганда язычества в школах не имеет законных оснований. Традиционные религии России — православие, ислам, иудаизм, буддизм. Как известно, Поклонская не скрывает своих симпатий к язычеству, однако его продвижение в школе недопустимо», — сказал Кипшидзе Daily Storm.

В начале сентября Поклонская провела открытый урок «Разговоры о важном» в Вадимской школе Херсонской области по приглашению сенатора Совета Федерации от региона Игоря Кастюкевича. По словам сенатора, Поклонская рассказала детям о том, как Крым вошел в состав России в 2014 году, и подарила свои книги школьной библиотеке.

На фотографиях и видео встречи видно, что Поклонская во время урока нарисовала на доске рунические символы и пятиконечную звезду с обозначением стихий (вода, земля, воздух, огонь).

По словам директора Вадимской школы Людмилы Пашковой, выступление Поклонской вызвало у детей «очень сильную ответную положительную реакцию». Советник прокурора «зацепила, просто тронула детские души своими рассказами о сказках, легендах», рассказала Пашкова в репортаже телеканала «Таврия».

«У детей зажглись глаза, они попросили Наталью Владимировну приехать еще раз, чтобы диалог этот продолжить. Потому что она смогла найти интересную тему и тронуть детские сердца и души», — заявила директор школы.

Критика в адрес Поклонской и ее реакция

Поклонская сообщила в своем телеграм-канале, что дети пообещали прочесть ее книгу и подготовить свои вопросы к следующей встрече. На фото с мероприятия видно, что Поклонская подарила ученикам свою новую книгу «Мысли вслух». Священник Павел Островский, ознакомившись с ее содержанием, назвал книгу «безусловной рекламой язычества».

Он предположил, что сочинение Поклонской «очевидно воспитывает откровенную ненависть к христианству», а также «анархизм, экстремизм и негатив ко всему, что сегодня есть в России». Островский предложил проверить книгу на экстремизм и изъять ее у школьников, а саму Поклонскую «держать от детей подальше». В движении «Сорок сороков» задались вопросом, «все ли нормально» с советником генпрокурора, и заявили о ее «духовной деградации».

Иерей РПЦ Георгий Максимов написал, что Поклонская «отреклась от Христа, предала православную веру, совратившись в неоязычество». Священник предположил, что на поведение Поклонской могло повлиять общение с бывшим схиигуменом Сергием (Романовым), «распад двух венчанных браков подряд», возможный «грех прелюбодеяния» и невежество.

Сама Поклонская сравнила нападки на нее с инквизицией и объяснила их «недостатком образования». Она заявила, что дети сами спросили ее «про древние легенды и древние символы», а также интересовались, «что такое руны и древняя славянская письменность и как общались между собой люди на Руси».

По словам Поклонской, школьники также просили у нее про пятиконечную звезду на башнях Кремля и «историю ее возникновения». «Через древние легенды, (как и древние знаки, которые не признаны экстремистскими), я рассказывала про честь, достоинство, любовь и правду, когда передавала историю проведения крымского референдума», — написала Поклонская.