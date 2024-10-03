Пресс-секретарь певицы Любови Успенской рассказал «АиФ», что ее дочь Татьяна Плаксина пропала около недели назад в Москве. Адвокат исполнительницы в разговоре с «Известиями» заявила, что у пропажи имеется «политический окрас».

Представитель Успенской сообщил, что артистка и ее окружение связывает пропажу Плаксиной с ее деятельностью. Татьяна Плаксина — певица и художница.

«Таня действительно пропала. Мы это связываем с ее поездками в ЛНР и ДНР. Она пропала в Москве, где она сейчас находится — мы не знаем», — пояснил пресс-секретарь Успенской.

Обращение от имени Успенской в своих соцсетях опубликовал исполнитель Николай Басков.

«Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу ее найти. Ее телефоны остались дома, мне страшно <…> Я была на гастролях и не знаю, что произошло», — сообщила певица.

Адвокат Успенской Елена Сенина, в свою очередь, заявила «Известиям», что у пропажи Плаксиной есть «политический окрас». Она напомниоа, что Успенская «родилась в Киеве, жила в Америке, но заняла четкую пророссийскую позицию».

По информации Сечиной, Плаксина находится за пределами России и, возможно, могла быть завербована зарубежными спецслужбами из-за популярности ее матери.

«У нас были знаки, были уже предпосылки утверждать, что поездки в ДНР и ЛНР не пройдут даром для Любы. Но мы не думали, что через Таню», — сообщила адвокат.

Сечина отметила, что «негодяи используют самые больные и подлые методы для реализации своих планов».

Татьяна Плаксина родилась в 1989 году в США. Она работала инструктором йоги, занималась живописью, дизайном одежды. В 2018 году Плаксина попала в аварию, в которой получила перелом челюсти, потеряла пять зубов. Позже Успенская призналась, что у ее дочери была тяжелая реабилитация и проблемы с наркотиками.

В 2022 году Плаксина начала карьеру певицы под сценическим именем Pacha TATI.