Блогера и модель Кристину Рэй (настоящее имя — Кристина Кожевникова) нашли мертвой в Сочи, пишет телеграм-канал Shot. В начале октября сообщалось о ее исчезновении.

По данным телеграм-канала, тело девушки нашли в канализационном коллекторе. Baza утверждает, что Рэй предварительно опознали по татуировкам — точное опознание будет возможно после экспертизы. Обстоятельства ее гибели выясняются, отмечает канал.

Кристине Рэй 35 лет. Девушка получила широкую популярность из-за большого количества пластических операций — в 22 года она попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ. Позднее Рэй удалила филлеры, вернулась к прежнему виду и потеряла титул.

В своих соцсетях она объясняла: делала пластические операции из-за «личных загонов, тараканов и глюков, повязанных на жестких детских психотравмах». Она подчеркивала, что «лучше вообще не иметь никакой славы, чем прославиться такой шляпой».

«21 век поражает. Если раньше человек становился известным, найдя вакцину от болезни, обнаружив новый химический элемент или соорудив первый компьютер, то сейчас достаточно быть психически покалеченным человеком с огромными пельменями вместо губ», — писала Рэй.

Блогер родилась в Южно-Сахалинске, долгое время жила в Санкт-Петербурге и несколько лет назад переехала в Сочи. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края, ее местонахождение было неизвестно с 28 сентября 2024 года. Источники Baza утверждали, что оперативникам удалось восстановить сим-карту Рэй и выяснили, что в день исчезновения она пошла покупать наркотики.

Родные модели подтвердили, что она была зависима от запрещенных веществ. За несколько дней до пропажи Рэй узнала, что ее хотят положить в реабилитационный центр, и ушла из дома, добавляет Baza.

Последний, с кем виделась Кристина Рэй, был ее знакомый. По данным Baza, полицейские допросили его и составили на него административный протокол по статье об употреблении наркотических веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП).