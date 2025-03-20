Пропавшую в Дубае после вечеринки с шейхами 20-летнюю модель Марию Ковальчук нашли в местной больнице в критическом состоянии, без документов и телефона, пишет «Московский комсомолец». Девушка не может разговаривать, она перенесла три операции.

«Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить», — цитирует журнал Voice мать девушки Анну Ковальчук.

Телеграм-канал Shot пишет, что Марию обнаружили накануне вечером на обочине дороги, и у нее якобы сломаны руки, ноги и позвоночник, поэтому она не может двигаться и «только шевелит губами». По данным канала, девушка перенесла уже четыре операции.

Мария Ковальчук — модель с гражданством Украины — прилетела в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 15 февраля, а 9 марта побывала на вечеринке в Дубае, где познакомилась с двумя мужчинами, которых считала представителями модельного бизнеса. Shot пишет, что это было в день рождения девушки, и на вечеринке присутствовали «шейхи».

После этого Мария позвонила матери, рассказала о своих новых знакомых и сообщила, что они пригласили ее в отель на ночь. После этого модель перестала выходить на связь, а 11 марта, когда должна была отправиться в Таиланд, пропустила вылет. Ее телефон оставался выключенным.

Первой об исчезновении Ковальчук сообщила ее подруга — российская модель Ангелина Дорошенкова, вместе с которой они ездили в ОАЭ «на отдых». Дорошенкова уехала раньше, а через неделю после ее отъезда Мария пропала.

«Родные опасаются, что она могла попасть в сексуальное рабство, где её несколько дней насиловали, а после выбросили прямо на дорогу», — пишет Shot.

Life утверждает, что русскоговорящие девушки модельной внешности из стран СНГ пользуются большой популярностью на вечеринках в Дубае, за участие в которых получают до $500.