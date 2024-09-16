Квадроберы сталкиваются с критикой со стороны властей в России. В Госдуме это явление считают опасным для психического здоровья детей, в РПЦ субкультуру назвали пропагандой возвращения к варварству, а в Совфеде призвали ее запретить. Адвокат Сергей Жорин заявил RTVI, что запрет квадроберов возможен.

Квадроберы рассматривают свое увлечение как разновидность спорта, основанного на пластическом подражании животным, включая передвижение на четвереньках. Самым характерным внешним атрибутом тех, кто увлекается квадробикой, стали маски зверей.

«Нужно признать, что подобные направления, в том числе спортивные или околоспортивные, где подражают животным, они не новые. Раньше были очень популярны фильмы про Шаолинь, где герои Брюса Ли и так далее демонстрировали различные боевые стили — стиль Обезьяны и так далее», — сказал Жорин.

У квадробинга есть свои сторонники и противники, отметил адвокат. Первые настаивают на том, что такая активность полезна, идет на пользу физическому и ментальному развитию, сказал Жорин. Вторые, добавил он, считают, что квадробинг наносит серьезный вред, в первую очередь, психике детей.

По мнению Жорина, на вопрос о том, представляет ли это явление какую-либо опасность, должны отвечать независимые и объективные специалисты. Все необходимые инструменты в законе, уточнил адвокат, для этого есть.

Тему квадробинга можно обсуждать с родителями и учителями, после чего принять взвешенное, обдуманное решение, не доводя ситуацию до крайности, полагает Жорин.

«Запретить, конечно, легче всего. Но, на мой взгляд, лучше всего обозначить какие-то рамки, правила, пусть это и всегда сложнее. Кроме того, любая физическая активность полезна, поскольку сейчас фиксируется много проблем со здоровьем, в том числе связанных с ожирением», — порассуждал адвокат.

Действуя по принципу «Всё так или иначе потенциально опасное нужно запрещать», есть риск дойти до более радикальных решений — в частности, введения запрета почти на все виды спорта, в первую очередь контактные, отметил Жорин. «Ведь там, кроме пользы, еще и вред причиняют», — добавил он.

«Но я не исключаю, что под воздействием волны хейта, особенно если высказываются и религиозные лидеры, то, конечно, могут все это запретить, еще и какую-то ответственность ввести. Или, что еще хуже, признать эти движения, организации экстремистскими или террористическими, а ее представителей, участников сажать в тюрьму», — допустил адвокат.

Самое простое решение — признать то или иное явление незаконным и «посадить всех в тюрьму», продолжил Жорин. По его мнению, лучше пойти другим путем — внимательно изучить субкультуру, после чего «регламентировать, систематизировать и узаконить».

Власти против квадроберов

Субкультуры, в основе которых лежит подражание животным, пропагандируют возвращение общества к язычеству и варварству, заявил ТАСС замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Член Совета Федерации от Ярославской области Наталия Косихина призвала запретить субкультуру квадроберов.

«Нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих. В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — заявила она РИА Новости.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в июле рассказала, что в Тюмени есть «Орден детей-животных», участники которого «имитируют повадки зверей, носят хвосты и ошейники, иногда агрессивно ведут себя или даже нападают на других людей». Она заявила, что с этим «нужно бороться», так как явление «совершенно точно это опасно для психического здоровья детей» и пообещала обратиться к правоохранителям.

В начале сентября певица Mia Boyka высмеяла девочку-квадробера во время концерта ко Дню города в Надыме. Позднее за ребенка вступились певец Егор Крид, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певица Клава Кока.