Рыжий кот Хатико, который семь лет провел в Махачкале на могиле своего хозяина, умер вопреки попыткам ветеринаров его вылечить. О смерти животного сообщила занимавшаяся его перевозкой и лечением волонтерская организация «Усатый-полосатый».

«Хатико очень хотел оставаться рядом со своим ушедшим в иной мир человеком, и его воля и желание будет исполнено. Его прах будет перевезен в Дагестан и похоронен на могиле хозяина, на которой он жил семь лет со дня его смерти», — написали представители организации.

История Хатико стала известна всей стране в феврале 2025 года, когда о нем написал телеграм-канал Mash. Выяснилось, что кот около семи лет живет на кладбище в Махачкале, практически не покидая могилу хозяина, даже зимой. Владелец Хатико умер, когда тот был еще котенком, и с тех животное сильно пострадало от неблагоприятных условий: у него были сломаны зубы, развилась пневмония, воспалилось ухо.

За котом присматривала местный волонтер Хадижа Сайпулаева — она периодически забирала его с кладбища и возила к ветеринару, а также пыталась найти ему постоянный дом, но он всякий раз сбегал и вновь оказывался на могиле первого хозяина.

«Мужчины моей семьи были на кладбище и рассказали, что видели кота на одной из могил. Я живу неподалеку и бываю на там почти каждую неделю, навещаю могилу мамы. Сначала я подкармливала Рыжика, потом стала носить его домой, чтобы приучить к себе. Он стал приходить, кушал, но снова возвращался на кладбище. Он всегда был рядом с одной могилой молодого человека. Кто это и как умер — я не знаю», — рассказывала женщина журналистам.

Хадижа публиковала историю Рыжика в соцсетях еще в 2022 году, но тогда она не вызвала такого ажиотажа. На сей же раз дошло до того, что интернет-пользователи начали обвинять волонтеров в фальсификации ради хайпа и сбора пожертвований: кто-то обратил внимание, что на фото с кладбища кот сидит у памятника пожилой женщины, а не молодого человека. Сайпулаева пояснила, что на том снимке в кадр попала могила, на которую кот уселся, когда подошел к ней за кормом.

Когда привлеченные публикацией Mash волонтеры снова отвезли Хатико в ветеринарную клинику, оказалось, что кот вдобавок страдает несколькими инфекционными и хроническими заболеваниями. Животное могло дышать только в кислородной маске, но благодаря этому и другим видам лечения его состояние вскоре начало улучшаться. В том же месяце кота перевезли в Санкт-Петербург, где собирались пристраивать к новым хозяевам.

«У него нет больше пневмонии, он хорошо дышит и с аппетитом кушает. Но у него подтверждены диагнозы вирусный перитонит и хроническая почечная недостаточность. Но ветеринары отмечают положительную динамику, все анализы стали лучше», — рассказывала тогда волонтер Юлия.

Она уточняла, что лечение, перевозку и передержку Хатико полностью оплачивали всего пять человек. «Очень мало людей помогали Хатико поправиться от тяжёлых болезней, но качество важнее количества. Благодаря этим людям, Хатико смог почувствовать любовь и заботу о нем и прожил еще почти два месяца жизнью обычного домашнего котика», — заявили в «Усатом-полосатом».