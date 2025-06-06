В Бурятии нашли зарезанной волонтера местного поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Марию Лубсанову, которая в последнее время занималась добровольческой помощью российским военным в ДНР и недавно вернулась из Мариуполя. Как считает следствие, убийство совершил ее бывший муж, который затем покончил с собой.

О трагической гибели Лубсановой бурятский отряд «ЛизаАлерт» сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Мария была не только активным участником поисковых операций, но и искренним человеком с большим сердцем. Она <…> стремилась помогать в любых условиях — этой весной она выезжала в качестве волонтера в Мариуполь. Жизнь Марии трагически оборвалась, но <…> она навсегда останется в нашей памяти», — говорится в посте.

Как выяснили местные СМИ, именно ее тело с признаками насильственной смерти нашли вечером 5 июня возле села Ключи Иволгинского района, о чем сообщало региональное управление Следственного комитета (СК), не называя имен.

Женщину обнаружили с колото-резаными ранами грудной клетки и рук, рядом находилось тело ее бывшего мужа, рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК по Бурятии Дмитрий Столяров

По версии следствия, днем 5 июня мужчина привез бывшую жену на машине в лес, где из ревности напал на нее с ножом, а затем покончил с собой. Тела нашли через несколько часов в ходе организованных поисков.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

Телеграм-канал «112» со ссылкой на очевидцев пишет, что бывшие супруги ссорились в «самом центре» поселка Ключи. «Мария просила помощи, но никто не откликнулся», — говорится в публикации.

По данным бурятского издания «Газета РБ», которое ссылается на свой источник, бывший муж не похищал Лубсанову.

«По камерам видно, что сама села в машину. На месте происшествия, судя по следам, долго разговаривали, потом разыгралась трагедия», — сказал собеседник издания.

Инфо24 выяснил, что бывший муж убитой — 40-летний Батор Л. — ранее работал в администрации Иволгинского района. Издание отмечает, что пара рассталась несколько лет назад. Похороны Лубсановой состоятся 7 июня.

Мария Лубсанова работала корреспондентом районной газеты «Жизнь Иволги», а также секретарем общественного совета при ОМВД по Иволгинскому району. Судя по записям на ее странице во «ВКонтакте», женщине было 36 лет, у нее остался 16-летний сын.

«Газета РБ» ранее писала, что Лубсанова вернулась из Мариуполя в Бурятию 1 июня. В ДНР она помогала землякам, которые отправились в зону военной операции в качестве добровольцев.

«Ее позывной — “Манюня”. Она оберегала, поддерживала, кормила, веселила бойцов, пела им песни, частушки», — говорится в публикации.

Помимо гуманитарной помощи, Лубсанова передала военным в ДНР амуницию, собранную жителями Иволгинского района, сообщал бурятский сайт «Информ Полис».

В середине мая, незадолго до возвращения Лубсановой в Бурятию, командующий 36-й общевойсковой армией генерал-майор Сергей Пелипай вручил ей медаль «За заслуги», тем самым отметив ее значительный вклад в поддержку военнослужащих на СВО, рассказал портал.

Кроме того, командующий тогда подарил ей именной нож за поднятие боевого духа. Уезжая из Мариуполя, Лубсанова писала во «ВКонтакте», что обязательно туда вернется. Проведенное там время она назвала своим «самым лучшим мини-отпуском».