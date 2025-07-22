Погода в Москве и области в ближайшие дни изменится: после кратковременных дождей вернется жара, а выходные будут комфортными для отдыха. Об этом RTVI сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она сообщила, что столичный регион по-прежнему находится в зоне пониженного атмосферного давления, а в среду, 23 июля, небо, вероятно, будет затянуто кучевыми облаками.

«Погода начнет улучшаться. Не исключено, что и завтра у нас днем еще будут кратковременные дожди, но количество осадков уже будет значительно меньше, чем было вчера и чем мы ожидаем сегодня. Сегодня за счет термики возможны местами сильные дожди, а завтра — не более 6 мм. То есть погода постепенно начнет успокаиваться», — рассказала Позднякова.

В четверг, 24 июля, ожидаются переменная облачность и локальные кратковременные дожди, уточнила синоптик.

«Температура воздуха начнет постепенно повышаться. Мы ждем, что в четверг в Москве максимальная температура будет плюс 24-26 градусов», — добавила она.

В пятницу, субботу и воскресенье (с 25 по 27 июля) осадков не ожидается, уточнила Позднякова. Ночью в эти дни в Москве будет прохладно — плюс 13—15 градусов, в области возможно понижение до плюс 12 градусов, но «это не опасное значение», подчеркнула собеседница RTVI.

«Дневная температура плюс 23—28 градусов по области. В Москве будет плюс 25—27 градусов, в центре может быть и плюс 28 градусов. Для Москвы будет звучать категория “жаркая погода”. Для столицы она начинается, когда максимальная температура превышает отметку плюс 25 градусов. Так что погода и природа предоставят нам возможность просохнуть от тех дождей, которые обрушились на нас вчера [21 июля]», — сказала Позднякова.

Сильного ветра в эти дни не ожидается, он будет умеренный — 4—9 м/с, рассказала эксперт.