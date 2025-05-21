Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Нестеренко был освобожден от должности из-за срыва сроков строительства социальных объектов. Об этом объявил в ходе совещания глава региона Вениамин Кондратьев.

«Так дальше не может продолжаться, потому что больше половины социальных объектов, которые мы сегодня переносим — я еще раз подчеркиваю, сдвигаем даже где-то на год — я не уверен, что мы, сдвинув, их достроим: и поликлиники, и школы, и детские сады, и в целом — иные социальные объекты. Не уверен, что мы их достроим, даже сдвинув. И снова просить понимания у жителей — ну, коллеги, это уже просто стыдно», — сказал он.

Кондратьев отметил, что Нестеренко курировал строительную сферу, «которая за последнее время не показала результатов». В частности, губернатор обратил внимание на строительство поликлиники в Курганинске, где отставание от сроков по сдаче составило восемь месяцев.

«Александр Владимирович, я всегда к вам с уважением относился, но продолжать дальнейшую совместную работу с вами считаю невозможным. По-другому поступить я не могу. Не могу, потому что слишком большая ответственность перед жителями за строительство тех социальных объектов, которые они ждут», — пояснил глава региона.

Кондратьев уточнил, что в настоящий момент на Кубани идет строительство 149 объектов социального значения.

Как пишет «Кубань 24», ранее Кондратьев провел встречу с жителями Курганинского района в рамках рабочей поездки. По словам представителей строительного блока, причиной задержки строительства местной поликлиники стало отсутствие газификации в изначальном проекте и решение заменить ее электричеством.