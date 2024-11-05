На Заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое президент Владимир Путин провел 5 ноября по видеосвязи, обсуждалась проблема распространения матерной брани среди населения страны. Тему подняла бывшее доверенное лицо главы государства на выборах — актриса Екатерина Гусева.

Обращаясь к президенту, она назвала мат «антимолитвой», употребив в отношении нецензурной брани определения «нечистота, грязь, гниль, тление, мертвечина», и призвала защитить от всего этого русский язык. Путин в ответ констатировал, что мат является частью русского языка, и «от этого никуда не деться». Он согласился с заявлением Гусевой о том, что эта брань является «антимолитвой» и трактуется церковью как грех.

«Но кто из вас без греха, тот пусть первый бросит в меня камень. Это, к сожалению, грех распространенный. Есть определенные вещи, связанные с общей культурой человека. В речи она проявляется ярким образом. Повышая общую культуру, надо повышать культуру речи», — поделился мнением российский лидер.

Он сравнил культуру речи с физкультурой, которая, по его словам, представляет собой «культуру тела» — однако же человек, чтобы продемонстрировать свои физические возможности, не станет каждый раз обнажаться.

Кроме того, отметил Путин, «в России простой народ крепких слов-то особенно не употреблял». В качестве примера он привел своих родителей, от которых «никогда не слышал ничего подобного, вообще никогда».

«И знаю, что и мои дедушка, и бабушка также себя вели. Почему? А потому что для русского человека, когда все русские люди были весьма верующими, православными людьми, для них это грех», — заявил глава государства.

В 2018 году на заседании президентского совета по культуре и искусству композитор и музыкальный продюсер Игорь Матвиенко предложил разрешить использование мата в текстах рэперов, поскольку сама рэп-культура по его словам, держится «на трех китах — сексе, наркотиках и протесте». Путин в ответ заявил:

«Ваше предложение “всем разрешить” — ну, это революционное предложение. Можем начать прямо на совете по культуре. Но вот смешно. Почему нам смешно — потому что мы люди определенного круга. Нужно сделать так, чтобы всем было смешно, и не хотелось».

Тогда, ссылаясь на почетного президента Российской академии образования Людмилу Вербицкую, российский лидер тоже говорил, что мат является частью русского языка, и проводил аналогичную параллель между культурой речи и физической культурой: «У нас и разные части тела есть, мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло и холодно».

Российское законодательство запрещает употреблять нецензурную лексику в русском языке при его использовании в качестве государственного (в рекламе, медиа, документах, договорах и так далее), но при этом не содержит определения и перечня нецензурных слов.

При этом Путин отмечал, что мат является «частью нашей общей культуры» и поэтому требует «очень осторожного» отношения.

«Но с чем я согласен полностью: если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать — это зависит от нас», — обратился тогда президент к членам совета.

В 2020 году лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на прямой линии с Путиным спрашивал президента, как простому русскому человеку описывать свою жизнь, не матерясь при этом. Тот в ответ поблагодарил артиста за формулировку вопроса без мата, косвенно упомянув широко распространенную в творчестве Шнурова нецензурную лексику.

Путин напомнил, что русский язык достаточно богат, чтобы не использовать мат при выражении своих мыслей. «Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить “редиска”, а не употреблять ненормативную лексику», — отметил президент.

В 2023 году ВЦИОМ выяснил, что каждый пятый россиянин ежедневно использует мат в своей речи.

Сам Шнуров, входивший в состав Общественного совета по культуре при Госдуме, заявлял, что мат является неотъемлемой частью русского языка, с которой ни в коем случае нельзя бороться, поскольку в результате такой борьбы «на улицах будет один мат». В качестве альтернативы артист предложил замалчивать проблему обсценной лексики, делая вид, что ее не существует.