В Грузии нет предпосылок для событий по сценарию Евромайдана. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов в программе RTVI «Что это было?».

«Почему-то у нас есть такое представление, что есть некие «майданные технологии», «цветные революции», которые во всех случаях реализуются одинаково. И вопрос, который меня немножко раздражает как эксперта — «будет ли в Грузии Евромайдан?» Не будет, потому что Грузия — не Украина. Будет что-то другое. Это назовут по-другому», — сказал он.

Маркедонов обратил внимание, что в разговорах о причинах уличных митингов «пытаются взять только какую-то одну причину», в то время как нужно учитывать не только действия «внешних игроков», но и ситуацию внутри страны.

«Если у вас нет предпосылок изнутри, никакой самый искусный политтехнолог, будь он трижды там Клаусом Швабом (Клаус Шваб — президент Всемирного экономического форума в Давосе. — Прим. RTVI), ничего не сделает» — пояснил он.

Говоря о «революции роз» в Грузии и «оранжевой революции» на Украине, Маркедонов призвал не забывать, что уличные протесты часто оказывались провальными.

«Например, 2008 год, март, Армения. Массовые уличные протесты не увенчались успехом. События в Азербайджане, 2003 год — сторонники Исы Гамбара вывели людей на улицы, заявляя, что Ильхам Алиев, — он тогда первый раз избирался президентом, — нарушил, фальсифицировал и так далее. Ничего не вышло», — напомнил он.

Эксперт также отметил, что результаты выборов представляют собой «фиксацию некоего общественного тренда», но не являются «окончательной индульгенцией навсегда».

«Сейчас «Грузинская мечта» имеет ресурс популярности, кто бы что ни говорил», — подчеркнул редактор журнала «Международная аналитика».

Рассуждая о протестах после победы «Грузинской мечты», Маркедонов выразил сомнение в том, что такие акции могут «сразу перейти какие-то грани», так как для этого необходимо отсутствие единства во власти и силовых структурах.

«Шеварнадзевский режим сгнил по большому счету сам по себе — его толкнули, и он быстро упал. Сейчас иная ситуация, поэтому эти протестные акции будут, вопрос — захочет оппозиция поднимать ставки или захочет все-таки просто показать, что она есть, у нее есть ресурс, есть возможности и так далее», — заявил эксперт.

Он также усомнился в том, что за протестами последует силовой разгон, так как «Грузинская мечта» не испытывает никакой необходимости в том, что «поднимать ставки».

«В режимах митингов они привыкли жить. Они с 2018 года несколькими волнами проходили, и этот менеджмент наработан», — заключил Маркедонов.