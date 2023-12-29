В Сербии 29 декабря продолжаются протесты несогласных с результатами парламентских выборов. Как и анонсировали организаторы, демонстранты начали ставить палатки в центре Белграда.

О планах провести 24-часовую блокировку белградских улиц было объявлено во время шествия 27 декабря. Тогда демонстрантов попросили приносить в пятницу палатки, спальные мешки и одеяла.

Досрочные парламентские выборы прошли в Сербии 17 декабря. По официальным данным, правящая коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» набрала 46,67% голосов, став победителем. Оппозиционная проевропейская коалиция «Сербия против насилия» набрала 23,63% голосов и заняла второе место. Тройку лидеров замкнуло объединение «Ивица Дачич — премьер Сербии».

Проигравшая коалиция «Сербия против насилия», которая объединила значительную часть проевропейской оппозиции, пытается оспорить итоги голосования. Она обвиняет власти в использовании административного ресурса, подкупе избирателей и организации «каруселей» на участках в Белграде.

В Республиканской избирательной комиссии согласились провести повторное голосование на 28 избирательных участках — там, где невозможно установить результаты или они были отменены. Повторное голосование состоится 30 декабря с 07:00 до 20:00 по местному времени (с 09:00 до 22:00 мск).

Несмотря на это, после выборов в Сербии начались протесты и уличные столкновения с полицией. Оппозиция пыталась штурмовать государственные ведомства. Полицейские разгоняли протестующих слезоточивым газом.