Протестующие в Кении прорвали полицейское ограждение, ворвались в здание парламента и устроили пожар в одной из его частей, сообщает The Star.

В ходе уличных столкновений протестующие также подожгли автомобиль полиции, повредили часть ограждения парламента и вырвали флаг, установленный на его территории. Нескольких протестующих подстрелили у стен здания. Очевидцы происшествия рассказали Reuters о десяти убитых и 50 раненых в ходе столкновений.

Некоторые парламентарии в ожидании прибытия полиции попытались укрыться на территории подземной парковки. Члены партии оппозиционной коалиции «Азимио ла умоджа» присоединились к протестующим.

По словам журналистов, у здания парламента все еще слышны выстрелы.

Причиной протестов стал законопроект о повышении налогов, который был допущен к третьему чтению. За принятие документа проголосовали 195 депутатов, против — 106. Если проект закона будет принят в третьем чтении, его утвердит глава государства.

В соответствии с положениями нового закона о налогах, предполагается отмена 16% налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, а также операциях с иностранной валютой. Помимо этого, также вводится акциз на растительное масло и налог в 2,5% на автотранспорт.

Массовые протесты против новых налогов проходят по всей Кении с 18 июня. В частности, митинги проходят в городах Килифи, Кисуму, Момбаса, Накуру, Ньеру, Элдорет. В ходе столкновений пострадали сотни людей, в том числе — сестра бывшего президента США Аума Обама.

По словам секретаря кабинета министров и главы МИД Кении Мусалия Мудавади, отказ от этого законопроекта может привести к вотуму недоверия президенту и отставке правительства.

Как рассказал Reuters глава бюджетного комитета парламента Ндинди Ньоро, в случае отмены даже нескольких предложенных повышений налогов экономика страны может столкнуться с дефицитом в размере $1,56 млрд в бюджете на 2024/2025 год финансовый год.