Против бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Ильи Тимофеева возбуждено новое дело, сообщила его адвокат Юлия Нитченко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия.

По словам Нитченко, Тимофеев сейчас заканчивает изучать материалы по новому делу, связанному с заключением пяти госконтрактов между Минобороны и компанией «Спецтехника». По ее словам, оно готово к передаче в суд.

Обвинение касается уголовного дела против бывших топ-менеджеров ремонтной компании — Олега Иванова и Игоря Миронова. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа в составе организованной группой, что привело к тяжким последствиям.

Тимофеева задержали в августе 2023 года. Его обвинили в вымогательстве взятки в 2,9 миллиона рублей за выполнение действий в интересах коммерческой организации, а также в покровительстве по госконтракту с вымогательством взятки.

Позже уголовное дело о покушении на взятку закрыли. В последней версии обвинения, которую вынесло военное следствие, Тимофееву вменяют получение взятки в особо крупном размере.

В сентябре 2024 года «Коммерсантъ» сообщил, что Тимофеева обвиняют в незаконном доступе к списанной бронетехнике для компании без соответствующей лицензии и получении взяток от другой фирмы. По версии следствия, полковник с августа 2014 года по сентябрь 2022-го «незаконно допускал» к работе по демилитаризации техники ООО «Майгеорезервы», у которого не было нужной лицензии.

Компания закупала с военных складов списанную бронетехнику, в основном легкие тягачи МТ-ЛБ. Эти машины затем устанавливали как памятники в разных регионах. По первым версиям следствия, такие действия подрывали авторитет Минобороны и дискредитировали работу государства в области лицензирования.

Что касается взятки, то, по информации следователей, офицер незаконно получил 2,96 млн рублей от представителей НПП «Самаравзрывтехнология», которая тоже занималась демилитаризацией списанной бронетехники. По мнению правоохранителей, у фирмы возникли проблемы с документами по контрактам с Минобороны. Чтобы решить их, компания предложила Тимофееву взятку за покровительство и подписание «зависших» бумаг.

Полковник отрицал свою вину. Нитченко рассказала «Коммерсанту», что свидетели сообщали разные суммы и время передачи предполагаемой взятки. Поэтому пока неясно, сколько денег было передано и когда.

Кроме того, заявляла адвокат, ее клиент физически не мог получить взятку, так как в указанное следователями время он был в командировках и на отдыхе.