Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении писателя и журналиста Дмитрия Быкова*. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Быков* подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

«Рассматривается вопрос об объявлении его в розыск», — добавили в СКР.

В столичном управлении ведомства уточнили, что Быков опубликовал видеоролик, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Кроме того, по версии следствия, «Быков* в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством».

Быков* является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер». Он уехал из России в США после начала спецоперации на Украине. В июле 2022 года Минюст России внес его в реестр иноагентов.

В 2024 году Быкова* дважды штрафовали за участие в нежелательной организации. Первый протокол составили в январе, ему назначили 15 тыс. рублей. Во второй раз писателя оштрафовали на 10 тыс. рублей за интервью изданию «Новая газета Европа»*.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

**признано в России нежелательной организацией