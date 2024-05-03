В городе Новоалександровске (Ставропольский край) задержали троих местных жителей, которые сожгли Новый завет на мангале во дворе дома, сообщает местное управление Следственного комитета (СК). Возбуждено уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По данным следствия, инцидент произошел 2 мая. Подозреваемые сожгли Новый завет «по мотивам религиозной ненависти» — произошедшее они сняли на видео, которое позже опубликовали в мессенджере, тем самым «публично оскорбив религиозные чувства верующих», считает СК.

Ведомство отметило, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Ролик, на котором жители Новоалександровска сжигают Новый завет, появился, в частности, в телегам-канале ставропольского «Блокнота». На видео слышно, как молодые люди произносят реплики: «Богу стыдно», «А бывает Старый завет?», «Нет, она не сгорит, это же божественная книга» и др.

Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что среди задержанных есть один совершеннолетний, который получит «свое заслуженное наказание».

«Смотрите за своими детьми. Не дайте им ради хайпа сделать глупость и сломать себе жизнь. Сейчас канун Пасхи — время для светлых мыслей и добрых дел. Берегите себя и близких. Пусть Бог хранит всех», — подчеркнул он.

В начале апреля суд арестовал 20-летнего трэш-блогера Станислава Базарова, известного как Стасик Кудрявый, который помочился на икону Божией Матери с младенцем и выложил видео в соцсетях. На него завели дело об оскорблении чувств верующих (ч.1 ст. 148 УК РФ) и изготовлении порнографии (ч.3 ст. 242 УК РФ).