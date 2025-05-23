Ленинский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск петербургского метрополитена против террористов, взорвавших вагон поезда в апреле 2017 года. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Истец, как уточняется в посте, оценил материальный ущерб, который «состоит из выплат потерпевшим, затрат на ликвидацию взорвавшегося вагона и стоимости самого вагона», в 67 млн рублей.

3 апреля 2017 года в поезде между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге произошел взрыв самодельного устройства. В результате погибли 15 человек, а еще 67 получили травмы разной степени тяжести.

Вскоре личность подозреваемого в теракте была установлена. Им оказался Акбаржон Джалилов, родившийся в 1995 году. В следующие недели сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД выявили и задержали 11 человек, которых подозревают в причастности к взрыву.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Киргызстана Сирожидин Мухтаров создал террористическое сообщество, а Джалилов изготовил две бомбы для теракта в Петербургском метрополитене.

Одно из взрывных устройств установили на платформе станции «Площадь Восстания», но оно не сработало и было обезврежено полицией. Второе устройство террорист оставил при себе и привел в действие в вагоне метро, где находилось много людей.

«Расследование уголовного дела представляло особую сложность, так как одним из основных принципов функционирования этого террористического сообщества являлось строгое соблюдение мер конспирации. Так, члены сообщества намеренно не использовали средства связи и избегали попадания в поле зрения камер наружного наблюдения», — отмечали в СК.

Обвиняемые в совершении теракта были приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима 2-м Западным окружным военным судом Петербурга в декабре 2019 года.