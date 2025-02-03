Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении заместителя губернатора Ростовской области — министра финансов Лилии Федотовой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ее обвиняют в превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных денежных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6 % годовых. Указанные действия совершены в нарушение требований долговой политики Ростовской области.

«Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годов», — уточнили в СКР.

Как пишет портал 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Федотову задержали прямо на парковке правительства региона.

В самом здании правительства Ростовской области проходят обыски, идет выемка документов.

Лилия Федотова работала в должности министра финансов 13 лет. В ноябре портал 161.ru со ссылкой на источник писал, что до февраля женщина должна была покинуть правительство региона после истечения ее трудового договора. Как отмечал собеседник портала, решение о ее увольнении принял новый губернатор региона Юрий Слюсарь.