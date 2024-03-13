Против Зыгаря* возбудили уголовное дело по статье о «фейках»

В отношении журналиста и писателя Михаила Зыгаря* было возбуждено уголовное дело по статье за распространение «фейков» о российской армии. Об этом 13 марта сообщает ТАСС.

«В отношении Зыгаря* возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды). Следователи будут добиваться его ареста в Замоскворецком суде и объявят в розыск, так как он покинул территорию Российской Федерации и скрывается за границей», — заявил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

Как отмечает телеграм-канал SHOT, причиной для возбуждения дела могла стать запись Зыгаря* в «Инстаграме**», опубликованная 4 апреля 2022 года. Публикация была посвящена событиям в Буче. По данным SHOT, в ходе экспертизы было установлено, что пост содержал недостоверную информацию, дискредитирующую российских военных.

Михаил Зыгарь* был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов 21 октября 2022 года. Среди причин для внесения в реестр, в частности, были указаны отчисления, которые журналист получал за издание своих книг в Болгарии и США. В декабре того же года он подал иск, чтобы оспорить это решение, однако суд его отклонил.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов