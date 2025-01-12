В воскресенье, 12 января, в Хорватии проходит второй тур президентских выборов. В него вышли действующий глава республики Зоран Миланович, который баллотируется на второй срок, и экс-министр науки, образования и спорта Драган Приморац. Фаворита гонки Милановича издание Politico называет «хорватским Трампом» и «язвительным критиком НАТО и Евросоюза», а также противником военной военной помощи Украине.

По итогам первого тура, который прошел перед самым Новым годом — 29 декабря, Зоран Миланович набрал 49,09% голосов избирателей, Драган Приморац — 19,35%.

Нынешний президент (а в прошлом — премьер-министр) Зоран Миланович выдвигается как независимый кандидат — при поддержке оппозиционной Социал-демократической партии, которую прежде возглавлял. Бывший врач, генетик и судмедэксперт, а также профессор нескольких университетов, в том числе Пенсильвании, Приморац заручился поддержкой Хорватского демократического содружества (правоцентристов). Шансов обойти Милановича у него немного.

2024-й стал для хорватов годом «супервыборов» — они уже голосовали на выборах в Европарламент в июне, на досрочных выборах в национальный парламент в апреле и в первом туре президентских выборов в декабре.

Как отмечает Politico, прошлой весной Миланович «попытался извлечь выгоду из череды скандалов, когда более 30 министров из правящей партии ушли в отставку или были уволены». Тогда он даже пытался отказаться от президентского кресла, чтобы вернуться в премьерское.

Если Миланович снова победит, в Хорватии сохранится раскол и политическая вражда между президентом и премьер-министром — сейчас этот пост занимает Андрей Пленкович, который проводит проевропейский курс. Миланович называет его «мальчиком на побегушках Урсулы фон дер Ляйен».

Также Пленкович поддерживает военную помощь Украине, а Миланович выступает против нее, а заодно критикует западные санкции против России как «абсурдные».

Хотя полномочия президента в Хорватии ограничены, в октябре Зоран Миланович как верховный главнокомандующий заблокировал участие хорватских солдат в тренировочной миссии НАТО по обучению 15 тысяч украинских солдат.

Милановича часто называют правым националистом, однако при этом он известен как убежденный противник идеологии хорватских усташей.