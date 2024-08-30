Сервис доставки Wolt начал внутреннее расследование после сообщений об отказе в трудоустройстве гражданам России, передает «Скат media» со ссылкой на пресс-службу компании. Представители организации назвали подобные действия «неприемлемыми».

О том, что россияне столкнулись с проблемами при устройстве на работу в Wolt, 29 августа сообщила активистка Гера Угрюмова. По ее словам, жалобы поступили от граждан России, которые проживают в Сербии, Финляндии и Германии.

В одном из внутренних сообщений сербского отделения Wolt, которое Угрюмова опубликовала в своем телеграм-канале, говорится: «Любая активация нового партнера по доставке не позволит в дальнейшем принимать граждан России. Неважно, есть у них наши документы или нет. Поэтому, пожалуйста, не принимайте их во внимание вообще, не звоните и не спрашивайте о них, шансов на активацию у них не будет вообще».

Представители сервиса доставки предупредили: если они обнаружат, что россиянин работает через фейковый аккаунт, работодатель «попадет под санкции и вообще потеряет возможность активировать новых партнеров по доставке».

Сербское издание Vreme также писало, что россияне больше не могут устроиться на работу в Wolt. Курьеры в Белграде рассказали, что их уволили без объяснения причин.

«Мне совершенно непонятно, почему было принято такое решение. Я работал со многими русскими в Wolt, и с ними не было никаких проблем», — рассказал один из собеседников издания.

В пресс-службе Wolt подобные действия в отношении россиян назвали «неприемлемыми». В компании подчеркнули, что Wolt Serbia поддерживает включение российских граждан и тесно сотрудничает с продавцами и курьерами из России, если они «соответствуют необходимым требованиям для предоставления услуг на нашей платформе в Сербии, например, имеют соответствующие разрешения и не находятся под санкциями».

«Мы можем подтвердить, что начали внутреннее расследование, чтобы понять, что произошло и почему. На основании результатов мы предпримем необходимые действия. Любая дискриминация, например, по признаку этнической принадлежности, пола, политических взглядов или других личных качеств, полностью противоречит ценностям нашей компании», — заявил «Скат media» в Wolt.

В разговоре с Vreme в компании подтвердили, что не принимали решений о запрете на работу россиян. При этом представители Wolt отметили, что такое ограничение могли ввести «деловые партнеры» службы доставки, которые нанимают курьеров на местах. О каких именно партнерах идет речь — в компании не уточнили.

«Мы не можем предоставить вам необходимую деловую информацию о компаниях-партнерах из-за соблюдения законов «О защите данных»», — пояснили в Wolt.