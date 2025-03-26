Настоятель московского храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев сравнил с «развратными сусликами» россиян, которые отказываются заводить больше одного ребенка, поскольку они вступают в половую близость не ради деторождения. Свои размышления о демографической ситуации священнослужитель озвучил в ходе встречи со студентами МГУ, видеозапись которой он опубликовал на Rutube.

По мнению Ткачева, «люди, рожающие семь детей за жизнь, имеют право на эту землю больше, чем рожающие одного и убивающие восемь». Протоиерей отметил, что семейная жизнь — это «вечная работа и ответственность».

Ткачев добавил, что те пары, которые предпочитают растить одного ребенка или вовсе отказываются от деторождения «лишают себя права на счастливое будущее». Основную ответственность за это священник возложил на мужчин.

«Потому что материнство внутри у женщины <…> Она все равно захочет рожать. Будет плакать от зависти, видя своих сверстниц с мужем и детьми, а себя — пустой, никому не нужной, накрашенной, намазанной, с похмелья смотрящей в окно», — сказал он.

В январе протоиерей Ткачев назвал удары украинской армией западными ракетами HIMARS по территории России «божественной карой за аборты».

В подтверждение своих слов духовник привел статистику, согласно которой прерывание беременности «забирает гораздо больше людей» как в мирное время, так и в период боевых действий. При этом причину начала всех войн священнослужитель увидел в разврате людей. Протоирей также указал на то, что для прекращения ударов по российским городам гражданам необходимо массово покаяться.