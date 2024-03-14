Крайне правый популист Герт Вилдерс, чья «Партия свободы» (PVV) в прошлом году одержала сенсационную победу на выборах в Нидерландах, после месяцев переговоров заявил, что все-таки не станет следующим премьер-министром страны. По словам «нидерландского Трампа», он может возглавить кабмин только в том случае, если все партии коалиции поддержат его кандидатуру. Но этого не случилось.

«Я могу стать премьер-министром только в том случае, если ВСЕ партии в коалиции поддержат это. Это не тот случай. Я хочу кабинет правого толка. Меньше проблем с предоставлением убежища и иммиграцией. Нидерланды на первом месте. Любовь к моей стране и избирателям намного важнее, чем мое собственное положение», — написал Вилдерс в соцсети Х (бывший Twitter) вечером 13 марта.

Впрочем, позже политик добавил, что не оставляет надежды стать однажды главой правительства.

«При поддержке еще большего числа голландцев. Если не завтра, то послезавтра», — уверен он.

Как бы то ни было, пока Нидерланды остаются без главы камбина, и явного фаворита на этот пост нет. Марка Рютте местные СМИ по-прежнему называют «уходящим премьером».

В ноябре 2023 года в стране прошли досрочные парламентские выборы, а поводом стало то, что Рютте объявил об отставке коалиционного правительства. Причина — не смогли согласовать позицию по миграционной проблеме. По итогам голосования победу одержала «Партия свободы», получив 37 из 150 мест в нижней палате парламента.

Как пишет Politico, заявление Вилдерса появилось после нескольких недель напряженных коалиционных переговоров с Народной партией за свободу и демократию (VVD) Марка Рютте, партией «Новый социальный контракт» (NSC) и «Фермерско-гражданским движением». Это первый с 1982 года случай, когда лидер победившей партии не станет главой кабмина.

По словам источников телекомпании нидерландской NOS, по сути отказ Вилдерса от поста премьер-министра был условием для продолжения переговоров.

При этом, как сообщает газета The Guardian, несогласие потенциальных союзников PVV с наиболее радикальными положениями в риторике Герта Вилдерса уже вынудил его «отказаться от антиконституционных мер», в том числе от запретов на мечети, Коран, а также от референдума о выходе из Евросоюза.