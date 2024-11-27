Синтетический наркотик мефедрон, который в последние годы стал самым популярным запрещенным веществом в России, может вызвать инфаркт и инсульт, привести к слабоумию и спровоцировать суицидальные мысли. Об этом «Ленте.ру» рассказал психиатр Владимир Каторгин.

Он уточнил, что влияние мефедрона на человека зависит от его возраста, особенностей организма и частоты употребления наркотика. Вещество запускает в организме сложные нейрохимические процессы, которые погружают человека в состояние эйфории, любви и распущенности.

В то же время резко снижаются когнитивные способности — их восстановление требует долгих лет реабилитации или невозможно вовсе. Употребление мефедрона в подростковом возрасте может спровоцировать депрессию, суицидальные мысли и психотические расстройства, отметил эксперт.

«Идет личностная деградация, смерть, возможно, даже является здесь лучшим вариантом, поскольку мефедроновое слабоумие, инфаркт или инсульт у молодых не очень приглядные картины», — сказал Каторгин.

Психиатр пояснил, что при употреблении мефедрона повышается влечение, «поэтому молодежь его употребляет в том числе для секс-марафонов».

«Истощение систем приводит к тому, что когнитивная сфера резко снижается, то есть организм просит искусственно восстановить их. Положительный эффект притягивает, мозг просит: “Дай еще”», — добавил он.

Почему мефедрон популярен в России

Популярность мефедрона Каторгин объясняет его невысокой ценой и доступностью.

«Синтетические наркотики на сегодняшний день — амфетамин, мефедрон, достаточно популярны у молодежи и не только. Синтетика доступнее, она приятна по цене, особенно для молодых. Все это красиво упаковано и представлено», — заявил он.

Психиатр отметил, что любое употребленное человеком наркотическое вещество на генетическом уровне вызовет у него зависимость. Среди прочих симптомов, зависимый от мефедрона человек становится беспокойным и тревожным, у него появляется повышенная потливость, изменяется поведение, он начинает пользоваться сленгом наркозависимых, утверждает Каторгин.