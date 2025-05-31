В китайском городе Сиань турист перелез через ограждение, за которым находится всемирно известная Терракотовая армия, и повредил двух древних глиняных воинов.

Инцидент произошел накануне, 30 мая. Тридцатилетний житель Китая, страдающий психическим заболеванием, приехал в Сиань из другого города. Служба безопасности музея уточнила, что он «перелез через ограждение и защитную сетку и прыгнул», а потом «толкал и тянул» глиняных воинов, в результате чего два из них получили повреждения.

На сайте музея указано, что глубина ямы, в которой находится терракотовая армия, составляет 5,4 метра. Охранники вытащили оттуда посетителя-вандала и препроводили на выход, где передали полицейским для дальнейшего разбирательства. В пресс-службе музея заверили, что 31 мая экспозиция доступна для туристов в обычном режиме.

Терракотовая армия была создана около 209 года до н.э. для оформления гробницы первого императора Китая и насчитывает около 8 тысяч фигур. Это один из важнейших археологических памятников страны, символ древнекитайского искусства. Фигуры случайно нашел крестьянин Ян Джи Ван в марте 1974 года, когда копал колодец недалеко от горы Лишань.

Бойцы установлены в 1,5 км от усыпальницы императора, символизируя его охрану в загробном мире, и составляют с ней единый комплекс. В раскопках участвовали около 700 тысяч человек, работы продолжались более 40 лет.

Музей, в котором глиняные воины стоят в закрытом павильоне с пешеходной галереей по периметру, является главной туристической достопримечательностью Сианя — столицы северной провинции Шэньси — и с 1987 года включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.