На территорию пивоваренного завода холдинга «Афанасий» в Тверской области пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом 3 мая сообщили телеграм-канал Tver69Live и пресс-служба компании. РБК пишет, что на предприятии проводятся обыски.

В группе холдинга во «ВКонтакте» опубликованы фотографии вооруженных людей в форме, которые находятся на территории предприятия и в коридорах здания. Сотрудники «Афанасия» назвали происходящее «психологическим триллером» и «театральной постановкой».





«Коллеги, перед Пасхой нам персонально авансом, т. е. бесплатно, но рассчитывая продать нам дорогие билеты, показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ. Это хороший знак для нашего имиджа. Не на каждом предприятии вы такое посмотрите и, тем более, поучаствуете. Значит мы хорошо работаем», — говорится в сообщении.

Пресс-служба холдинга заверила, что компания ежегодно «платит в казну» 2 млрд рублей, что называет своей «гордостью».

Что стало причиной проведения следственных мероприятий на пивзаводе «Афанасий», не сообщается. На момент выхода этого материала Следственный комитет не делел официальных заявлений о ситуации вокруг предприятия.

Представитель «Афанасия» в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что все официальные комментарии компания даст после завершения мероприятий.

В ноябре 2023 года глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в интервью РБК рассказал, что ведомство знает о существовании схем уклонения от уплаты налогов на рынке табачной продукции и пива. По его словам, представители пивного рынка идут на махинации из-за повышенного налогообложения, а в частности акцизов.

«Любая схема требует затрат, и то, что ты не можешь себе позволить тратить на схему в рамках обычной системы налогообложения, все еще выгодно потратить, например, в системе акцизов. В этом смысле там мотивов больше, и аппетит к риску гораздо выше», — пояснял Егоров.

В декабре 2023 года РБК сообщал о выявлении сотрудниками ФНС и ФСБ как минимум двух схем уклонения от налогов на рынке пива, из-за которой бюджет недополучил десятки миллиардов в виде неуплаченных акцизов и НДС. По данным ведомств, производители выпускали «серую» продукцию, либо продавали алкогольные напитки под видом безалкогольных.

В ноябре 2023 года сотрудники ФСБ пришли с обысками на Ипатовский пивоваренный завод. Следственные мероприятия были связаны с выявлением схемы скрытого производства продукции.