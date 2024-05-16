Нападение на бойца смешанных единоборств Залимхана Юсупова произошло минувшей ночью в Махачкале. Спортсмена госпитализировали с несколькими ранениями, пишет Mash. По данным телеграм-канала, Юсупова расстреляли «предварительно, из-за его пристрастия к наркотикам».

Как пишет Mash, компания молодых людей подошла к «нетрезвому бойцу» на улице и предъявила Юсупову «за употребление запрещенки, позор спорта и республики». Телеграм-канал SHOT со ссылкой на жену пострадавшего сообщает, что конфликт произошел «в одном из кафе Махачкалы».

«После оскорблений в свой адрес Залимхан ударил одного из мужчин. Второй достал ствол и выстрелил в бойца. Пули попали в ногу, живот и руку спортсмена», — пишет телеграм-канал.

Информацию о нападении подтвердили ТАСС в команде спортсмена. «Произошел конфликт, в Залимхана выстрелили несколько раз. Угрозы жизни нет, он находится в больнице», — сообщил собеседник агентства.

По данным Mash, полиция разыскивает нападавших. SHOT утверждает, что стрелявшие «сами пришли в полицию с повинной» и теперь задержаны.

Залимхан Юсупов — мастер спорта по боевому самбо и смешанным единоборствам. Он входил в состав сборной Дагестана по вольной борьбе и участвовал в летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Популярность получил за свои скандальные выступления на YouTube промоушене Hardcore ММА. Первое нападение на Юсупова произошло в 2022 году из-за его конфликта с бойцом Хадисом Ибрагимовым за кулисами турнира Hardcore.