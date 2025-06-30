Два пожарных погибли во время стрельбы при тушении лесного пожара в Кер-д’Алене штата Айдахо в США. Еще несколько человек получили ранения, передает CNN.

По данным телеканала, как минимум один «активный стрелок» продолжает стрелять в сотрудников правоохранительных органов из «мощных винтовок».

Шериф округа Кутенай Роберт Норрис отметил, что полиция не знает точное количество стрелков. По его словам, пули летят с разных направлений.

«Мы не знаем, один, два, три или четыре стрелков», — сказал он.

Один из пожарных рассказал, что пожар могу быть устроен умышленно, чтобы привлечь на место происшествия спасателей.

По словам неназванного чиновника, неизвестно, сколько человек пострадало в результате стрельбы, кроме ого на горе «застряли» туристы и местные жители.

Шериф округа отметил, что нейтрализация стрелков может быть «многодневной операцией».

«Я надеюсь, что кто-то сделает точный выстрел и сможет нейтрализовать, потому что на данный момент они не проявляют никаких признаков желания сдаться», — подчеркнул Норрис.

Управление по чрезвычайным ситуациям округа Кутенай предупредило местных жителей оставаться на месте и попросило остальных избегать этого района.

Губернатор Айдахо Брэд Литтл также призвал держаться подальше от этого района, чтобы дать возможность правоохранительным органам и пожарным выполнять свою работу.

«Сегодня несколько героических пожарных подверглись нападению во время тушения пожара в Северном Айдахо. Это отвратительное прямое нападение на наших храбрых пожарных. Я прошу всех жителей Айдахо молиться за них и их семьи, пока мы ждем новостей», — написал Литтл в соцсети X.

Площадь природной зоны Canfield Mountain, где происходит стрельба, составляет 24 акра, она находится в восточной части города. По данным CNN, на территории есть несколько пешеходных и велосипедных маршрутов, а также лесной массив.