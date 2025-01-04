Системы ПВО ночью сбили 16 дронов, сообщает Минобороны России. 10 из них были уничтожены над Брянской областью, три — над Смоленской и по одному — над Белгородской, Псковской и Ленинградской, отметили в ведомстве.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев пишет, что утром в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково временно задерживались рейсы в Уфу, Дубай и Оренбург.

По данным Baza, на объекте вводился план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА.

В Росавиации подтвердили, что в аэропорту были введены временные ограничения ради безопасности полетов самолетов, некоторое время Пулково не принимало и не отправляло лайнеры. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что оба дрона были уничтожены в районе Лужской губы Финского залива. При этом второй БПЛА, по его словам, «двигался через Псковскую область». В обоих случаях разрушений и пострадавших нет, уточнил Дрозденко.

Позднее глава Ленобласти заявил, что в том же районе был уничтожен третий дрон, обломки которого упали в лесу. Он добавил, что и в этом случае «пострадавших и разрушений нет».

UPD: Дрозденко сообщил, что всего над регионом были сбиты четыре беспилотника, «в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия», назвав это рекордом. По его словам, сейчас беспилотная опасность в регионе снята.

Руководитель Смоленской области Василий Анохин отчитался о пяти сбитых над регионом БПЛА. Он добавил, что «на земле пострадавших и разрушений нет».

Глава Псковской области Михаил Ведерников рассказал о сбитом БПЛА самолетного типа. Он подчеркнул, что «работу ПВО снимать запрещено» и призвал «остерегаться падающих фрагментов». Ведерников добавил, что разрушений и пострадавших нет.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Прохоровским районом система ПВО сбила «несколько воздушных целей», не уточнив, какие именно.

По его словам, в селе Прелестное пострадал мужчина — у него осколочное ранение ноги. Кроме того, в результате атаки на регион были повреждены автомобиль в одном из сел, а также частный дом, в поселке Прохоровка без света оказались несколько улиц, а в селе Михайловка на территории частного дома были повреждены газопровод и забор.